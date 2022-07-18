提供代表隊選手賽前、賽中及賽後第一線運動防護及醫療服務，及早察覺問題、處理傷勢，讓選手能在競技場上發揮最佳實力。（高市大同醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

「2022年全國中等學校運動會」延期三個月後重新復賽，高雄市優秀的運動小將們遠赴花蓮參賽，在異地比賽中難免有身體不適或意外傷痛。高雄市教育局2021年與高雄市立大同醫院簽訂合作備忘錄，今年大同醫院於7月1日至6日，在全中運第一階段賽事中，出動骨科及復健科醫師、物理治療師、臨床心理師及行政團隊等多位人力，前往花蓮支援全中運選手醫療防護任務。

大同醫院院長傅尹志表示，大同醫院與高雄市政府教育局合作之校園運動選手整合照護計畫中，包含全中運選手醫療防護服務，由大同醫院組成醫療防護團隊，巡迴各賽場或至選手團隊下塌的飯店中，及時提供代表隊選手賽前、賽中及賽後第一線運動防護及醫療服務，及早察覺問題、處理傷勢，讓選手能在競技場上發揮最佳實力，為他們的身體情況把關。

大同醫院復健科主任李佳玲醫師此次也親自到花蓮坐鎮，除了傳統的徒手放鬆、貼紮防護外，更將運動醫學重要的科技醫療帶到花蓮，包括獲得紅點設計、輕巧可攜式的超音波檢查儀，可機動性地在比賽會場幫有需要的選手及時診察，確認受傷的嚴重度，還有體外震波治療(ESWT)及高能量雷射，以高能量的機械波或雷射光，提供選手們更佳的運動恢復及運動傷害的修復，提高運動表現。

此外大同醫院復健治療中心物理治療師林士峰提到，本次醫療防護團最大的特色是首次提供臨床心理師及營養師即時線上諮詢，臨床心理師隨行，加強選手比賽時心理狀態，讓選手知道緊張的時候、受壓迫的時候，應該要怎麼去克服；營養師則協助空手道隊選手比賽期間透過調整三餐飲食營養建議，以最自然養生的方式，讓選手能達到各量級所要求之體重，又能維持身體的最佳的體能狀態。

大同醫院醫療防護團也針對跆拳道、空手道、羽球等重點項目，如遇突發傷害事故，將快速啟動傷害後送機制，獲得無縫接軌的醫療服務，提供選手無後顧之憂的後勤資源。大同醫院團隊及教育局期盼透過全方位醫療防護服務，讓接下來第二及第三階段的賽事，成為高雄小將們的最強後盾，將更多獎牌帶回高雄。