1名人妻於《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，她才新婚3個月幫忙夫家負擔10萬多元開銷，卻遭老公狂嗆「前女友都不會計較」，她還有1個病態公公監控她洗澡、一舉一動等等，讓她不禁發文直呼「每天都像活在監獄」，貼文一出，引起大批網友們熱議。

原PO於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，她公公是個愛碎碎念的監視狂，不只監視她洗澡洗多久、洗澡時是否忘記關電風扇、有沒有偷吹冷氣等等，原PO無奈寫下，她沒吹冷氣時1天洗2次澡也要被對方唸，出門逛街買東西對方也要管，讓她覺得自己彷彿活在監獄一樣。

原PO說，她都有幫忙支付水電費，家用開銷也都不計較，但她每月薪水才4萬多，新婚3個月就幫忙夫家負擔10萬餘元開銷，豬隊友不但沒幫她說話還嫌棄表示：「如果是前女友才不會跟他計較什麼的」，讓她不禁發文詢問大家：「請問大家會不會很心寒？」

文章曝光後，網友們憤怒留言：「叫他去找前女友」、「前女友這麼好，還不是分開，不懂的知足的人」、「還沒有小孩吧？認賠殺出！叫他娶前女友啊」、「十幾萬自己花不香嗎」。

也有人說：「好可怕的公公」、「離婚讓你隊友公公扛所有家庭經濟。你不是提款機，你幫他們這麼多，請問他幫到你們家什麼」、「買個大聲公，做甚麼事都對著窗外廣播：公公我要去洗澡了！你可以開始計時了。洗完，再廣播：洗完了，停止計時。每件事都來一遍，當唱卡拉ok。宣揚他病態的節約能源」。