18日飛往日本的韓國外交部長表示，這次是帶著總統尹錫悅想要大和解訊息，一齊前往東京，希望韓日兩國能克服長久以來對歷史的爭議，以及重新修復雙方緊繃關係。

1910到1945年期間，日本曾經統治過朝鮮半島，一般稱為朝鮮日治時期。多年來，日韓兩國對過往的歷史爭端是誰也不讓誰。不過，現在卻出現和解曙光，雙方釋出善意表示，從二戰時日本強迫奴役韓國人民，到2019年韓日貿易紛爭等議題都可以談。

儘管這次韓國外長表示，自己是背負著尹錫悅的善意赴日，因為尹想要改善韓日之間不合關係。其實，真正的藏鏡人是美國在背後指使。因為美國在朝鮮以及中國大陸日後問題上，都需要靠日本以及韓國藉由地緣關係來制衡。

外界憂心，安倍晉三意外遇刺會強化日本修憲的決心。不過，韓國政府似乎避而不談，只強調這次以修補雙方歷史裂痕為主。因韓國前任總統文在寅對日立場強勢，故日企二戰非法徵用韓國奴工一事，雙方和談長久也陷入僵局。

不畏日本政府強力抗議，韓國法院早在2018年就做出日企要賠償這些韓國勞工的判決。目前，韓國最早可能將在8月，就會清算變現這些日企遭到扣押的資產，日本也回嗆，若韓國一意孤行真去執行的話，將會有嚴重後果發生。