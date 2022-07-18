紐西蘭基礎建設投資公司 Infratil Ltd周一宣布，紐西蘭沃達豐公司（Vodafone New Zealand）將以17億紐元（約10.5億美元）把旗下被動式行動通訊塔資產賣給由兩家全球投資公司所管理的基金。

Infratil持有約49.95%的紐西蘭沃達豐公司股份。

紐西蘭電信公司近來興起資產剝離熱潮，以削減債務，並將重心轉向主動式行動電信資產。上周Spark New Zealand宣布以9億紐元出售旗下電信塔業務七成股份。

紐西蘭沃達豐公司將拆出旗下的被動式行動通訊塔事業成立新公司TowerCo，並將該事業的1,484座通訊塔賣給總部位於倫敦的InfraRed Capital Partners和總部位於多倫多的Northleaf Capital Partners所管理的基金。

兩個買家將各自持有新公司TowerCo約4成股份，而Infratil將把出售該事業所得的資金重新投資該公司，並取得約20%股份。

這項資產處分案預計將在今年第四季完成，由於加拿大的布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management）持有紐西蘭沃達豐另外49.95%股份，因此這項出售案仍需要獲得加拿大海外投資局批准。