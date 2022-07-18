遠傳(4904)擴大營運觸角，今(18)日宣布代理發行由台灣遊戲獨立開發團隊Seagle Games所研製的手機遊戲《水族館物語》，正式跨足遊戲代理市場，以多年電信支付服務玩家的經驗為基底，深化與玩家的連結，並透過此次合作，不僅將對台灣遊戲發展的支持具體化，也展現深耕遊戲產業的決心。

依據研究機構Sensor Tower日前公佈的《2022手遊市場報告》指出，台灣在2022年第一季已躍升為全球第五大手遊市場，創下近七億美元的營收，遊戲產業也是少數在疫情中逆勢成長的行業。台灣遊戲市場的高含金量，近幾年也吸引了許多國外代理商來台落地發行遊戲，但在行銷、客服、翻譯、社群經營這些要求細膩在地化營運的項目上經常陷入瓶頸，甚至因不當的營運操作而對玩家造成不便，進而影響收益。

遠傳瞄準產業趨勢及用戶需求，多年來藉由電信支付服務，提供無數玩家便利的遊戲儲值消費方式，電信帳單付費金流約有八成來自遊戲消費，透過資料分析熟知玩家輪廓，與玩家持續保有深厚聯繫；現以此經驗與電信服務基礎，挾電信業者、以及數位轉型在新經濟領域迅速成長的優勢，提供移動網路、電信支付、線上購物、客戶服務等多元業務內容。此外，遠傳面對台灣用戶需求，擁有海量數據與服務經驗，並與台灣遊戲獨立開發團隊合作，強化與在地玩家的連結。遠傳未來也將持續洽談遊戲代理，並協助廠商將內容在地化，提供玩家更多優質的遊戲與更細緻的服務。

《水族館物語》是款以經營水族館為核心的社交養魚遊戲，玩家在遊戲中扮演館長，招募並妥善照料各種海洋生物與美人魚，除了日常的水族館經營外，也可以在公會結交好友，一同完成各式各樣的任務，讓玩家體驗經營、養魚、交朋友的樂趣，打造專屬於自己的口袋水族館，早期的封閉測試就有近5,000位玩家參與，目前正舉辦歡慶開幕活動，首次加入遊戲的玩家可以取得十連抽的獎勵與各式虛寶，隨著暑假遊戲旺季的到來，想必將再迎來一波新玩家高峰。