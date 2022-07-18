一名人妻近日將老公的哥吉拉公仔送給親戚小孩，沒想到惹得老公離家出走、要求離婚，雖然人妻積極認錯、取回哥吉拉，但老公仍未就此原諒她回家。不過有人以經典動畫《名偵探柯南》為例，表示「在米花市有人早就死了」，其實老公還可以活著抱怨就已經很好了，讓網友看了全都笑翻。

人妻表示老公買了很多玩具，讓她憤而殺人。（翻攝自巴哈姆特動畫瘋）

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「在米花市有人早就死了，還可以活著X杯已經很好了」，附上的圖片則是《名偵探柯南》某一集中，一名人妻因為老公熱愛收藏各種玩具，而非把財產留給她，憤而把老公殺死。

對此，許多網友紛紛笑說「青山老師大預言家」、「好險這裡沒有柯南」、「人夫應該要慶幸他還活著」、「鼻屎般的動機，汪洋般的殺意」、「X北啊，各大保險公司還不出個模型險」、「相信我在米花市可能連丟垃圾沒進都可能被殺，兇手是當天心情不美麗的清潔工」。

事實上，原PO圖中所指是《名偵探柯南》879集的「少年偵探團躲雨記」，一棟像是「玩具之家」的豪宅屋主雨宮翔死於妻子雨宮真樹手中，被柯南揭發時真樹才坦言，「他把本來該留給我的財產，一點一點換成了那些無聊的玩具，他就是個怪胎」！