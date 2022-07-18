前往台東的交通方式相當多，其中有不少人為了節省時間會選擇搭乘飛機，不過一名女網友抱怨，她花了4000元買了一早從松山飛往台東的機票，沒想到竟遇到位子超賣問題，導致一家3口沒辦法回綠島，她好心換班機，卻遭航空公司丟包4小時，11點15分才搭上飛機前往台東，讓她又氣又無奈。

「當你對這個社會伸出援手時，有沒有想過自己可能會遭遇無情的對待？」一名女網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」透露，為了早點回家鄉與家人相聚，16日她花4000元買了7點15分從松山飛往台東的機票，節省交通往返的時間。

她表示，搭乘接駁車之前，一名地勤人員向她表明，因為位置超訂一位，是一家3口帶著小孩，且要趕綠島的航班，所以希望她能改搭另一家航空9點55分的班機，並承諾會提供相對的補償，她再三確認能搭到9點55分的班機後，決定幫這個忙。

隨著接駁車駛離，她好奇詢問地勤人員補償是什麼，沒想到地勤人員竟回答是1架模型飛機，讓她相當傻眼，認為這樣的處理方式很難說服消費者，最後該航空公司協理表示，會簽核一張來回機票兌換券，以感謝她的幫忙。

她以為事情應該就告一段落了，但沒想到9點半了還未拿到登機證，打電話向地勤人員詢問，對方卻說9點55分的班機也額滿了，並幫她改成11點15分的班機，讓她的行程延誤了4小時，離開前也沒有拿到任何賠償。

「地勤人員一句抱歉，我就只能照單全收，因為確認過有9點55分的飛機可搭我才幫忙的，我覺得我被騙了」。她也直言，航空公司的的處理方式真的很誇張，明明是美好周末卻損失慘重，花大錢節省時間，最後落得花錢還活受罪，讓她又氣又無奈。

貼文一出，不少網友留言痛批，「超賣加上不守信，這個真的太離譜了」、「這真的太扯了，模型飛機要幹嘛，帶回家還嫌佔位置」、「這危機處理完全不及格啊」、「這樣的配套措施，以後誰還想要好心幫忙」。