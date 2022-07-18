「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與小3歲的「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）20年前曾經交往，一度訂下婚約後閃電分手，去年爆出世紀復合，宛如西洋版的大S具俊曄，兩人愛的高調，時常一同出席公開場合，大曬恩愛令外界看好這段感情會開花結果，珍妮佛洛佩茲自曝已經接受小班的求婚，近日曬出自己的絕美婚紗照，讓許多粉絲紛紛送上祝福。

珍妮佛洛佩茲在7月17日於自己的官網「On The JLo」證實自己跟班艾佛列克已經完成婚禮，她感性寫下：「我們做到了，愛情是美好的。 愛是善良的。 事實證明，愛還是有耐心的，20 年的耐心。」她和班艾佛列克飛往拉斯維加斯登記結婚，抵達當時已經是深夜，她透露婚禮細節，當下還有其他四對新人排隊公証，他們在小小的教堂裡宣讀誓言、交換戒指後互訂終身，當時她只穿著素雅的白色連衣裙，男方則穿著一件舊夾克，完成登記儀式後，她換上露肩的蕾絲透視禮服，據悉是過去電影中留下的紀念物，而小班換上白色西裝，兩人在教堂外拍攝婚紗照。

婚禮過程非常簡單，沒有華麗的排場，不過他們對此非常滿意：「到頭來，這是我們所能想到最棒的婚禮。一個我們很久很久以前就曾想過，如今終於實現的婚禮。」小珍有感而發：「當愛是真的，你們在婚姻裡所需要的只有彼此以及對彼此的承諾，愛、關心、理解、耐心，包容，對彼此好。我們已經做到，甚至擁有得更多。這是我們生命中最棒的一晚。」

珍妮佛洛佩茲婚紗照。（圖／翻攝自pagesix）