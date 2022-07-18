20歲陳姓少年常在抖音或IG炫富，實際是線上博弈非法吸金1.7億。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

20歲陳姓少年常在抖音或IG炫富，實際是線上博弈非法吸金1.7億。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

20歲陳姓少年常在抖音或IG炫富，實際是線上博弈非法吸金1.7億。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

20歲陳姓少年常在抖音或IG炫富，實際是線上博弈非法吸金1.7億。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

20歲陳姓少年常在抖音或IG炫富，實際是線上博弈非法吸金1.7億。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

20歲陳姓少年常在抖音或IG炫富，實際是線上博弈非法吸金1.7億。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

20歲陳姓少年常在抖音或IG炫富，手捧大把現金、戴著「綠色水鬼錶」或駕駛超跑，桃警網路巡邏盯上，調查發現疑在非法經營博弈網站，3個月就吸金1.7億元，警方持搜索票上門，當場在陳男房間抽屜起出968萬元賭資，並追出上游林姓及楊姓嫌犯，全案依賭博罪嫌送辦。

桃園市警察局少年警察隊今年3月網路巡邏時，發現20歲陳姓男子在IG和抖音有超過萬名粉絲，常分享手捧大把現金鈔票、戴著「水鬼錶」、被美女簇擁和開著超跑的照片，照片還附上文字：「代理會員高成高水，私訊聯繫」，研判他非法經營博弈網站，持搜索票破門查緝，當場在陳家搜出968萬現金。

少年隊調查發現，該博弈網站可下注百家樂、妞妞、龍虎、炸金花、輪盤等，分工分層精細，先以高薪資吸收青少年打工，擔任招募會員工作，陳男就是利用IG和抖音炫富行為招募博弈會員，協助會員註冊及入金，會員每下注1萬，他們可以抽40至90元「水錢」。

會員註冊博弈帳號及開版下注後，再吸收會員成人頭開立銀行帳戶，藉以收取賭資，並佯稱網站是良性休閒、保證獲利及出款等誘使賭客大量入金，從後台觀察，該博弈網站短短3個月內，不法吸收賭金高達1.7億元。

少年隊追查出同為20歲的林姓及楊姓上線，全案依刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，也將持續向上溯源。