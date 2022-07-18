一名人妻近日將老公的哥吉拉公仔送給親戚小孩，結果老公氣得離家、要求離婚，人妻雖然認錯拿回哥吉拉，卻說如果要離婚，希望能夠貼老公500萬元，房子歸她，引發撻伐。中廣董事長趙少康今（18）日變身婚姻專家，用「相互理解」4字點出夫妻相處的首要關鍵，甚至笑稱「小編建議我寫這篇評論時我真是害怕極了」。

趙少康在臉書上呼籲：「哥吉拉老公回家吧！」同時分享自己看完這則新聞的想法，他認為「夫妻相處最重要的還是相互尊重並理解，常常替對方換位思考，很多衝突就能大事化小、小事化無」；趙少康也坦言，感情要長久經營，更是相互磨合、體諒的過程，「小至誰照顧孩子的時間多？誰洗碗、誰倒垃圾？或是埋怨太太花太多時間追劇、先生花太多時間打電動或收集公仔，也許連買太貴的西裝或包包等，都會成為夫妻爭執的導火線」。

趙少康表示，「能長久經營一段感情真是不容易，既然有緣相愛並走入家庭，更要好好珍惜」，他有時也會帶些吃的、用的東西回家，常常過沒幾天就被轉送親朋好友，趙少康坦言，「東西送了就送了，只要家人開心，收到禮物的人喜歡，不需要為此傷了感情」。

趙少康最後說，「夫妻相處就像跳探戈，有時你退一步、我進一步，有時我退兩步、你進一步，只要總是記得對方的好處跟付出，沒有過不去的情緒」。他也呼籲，既然哥吉拉老公的太太已經道歉，哥吉拉也回家了，建議先生也可以轉念，盡早「一家團聚」！另一個夫妻相處之道，就是培養共同興趣，如果哥吉拉老公能和他太太很早就一起培養對哥吉拉的興趣，也許就不會發生這樣的誤會了。