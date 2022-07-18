歷經2年求子歷程，新手媽媽羅哲妤順利迎接新生兒。（林和生攝）

為因應少子化浪潮，國健署實施不孕症試管嬰兒補助滿一年，屏東基督教醫院實施人數從29人增至141人，更幫助不少媽媽順利產子；18日院方喜迎新生兒回娘家，不僅送上珍貴胚胎照片，還為孩子印製腳模，慶祝他們順利踏出人生第一步。

根據內政部統計，台灣出生人口數連續6年負成長，近2年甚至呈現「生不如死」，進一步探究發現，人工生殖治療個案不孕原因可能是先天、後天或外在環境所導致，其中以卵巢因素占比例33.4％最高，多種因素31.1％占第二位，男性因素10.9％居第三位。

屏基生殖醫學中心主持人蔡妮瑾表示，一對夫妻在嘗試懷孕的前3個月內，是最容易懷孕的，其中有規律性行為夫妻中，約有8成夫妻可在半年內懷孕；因此，若一對夫妻嘗試1年，肚皮卻仍未有消息，即可定義為「不孕症」。

由於現代社會民眾普遍晚婚，因此提醒若妻子已滿35歲，超過半年仍未懷孕，夫妻應該盡早到醫院檢查。

屏東首位領到試管嬰兒補助的羅哲妤表示，因結婚2年都未順利懷孕，自己也嘗試過許多方法，曾吃了近一年中藥，後來又到婦產科吃排卵藥、打破卵針，連續好幾個周期，皆未順利懷孕，坦言壓力很大、心也很急。

直到去年至屏基生殖醫學門診求診，正值政府開始補助試管嬰兒，與先生討論後決定開始療程；經歷打排卵針、取卵手術，最後植入，原本擔心只植入一顆囊胚是否成功機率會降低，結果竟順利懷孕，今年3月17號生下寶寶，真的有中樂透的感覺。

羅哲妤以過來人經驗建議，不孕因素有很多，一旦遇到問題，不要羞於開口，盡量找專業醫師團隊諮詢，相信會有不錯的回饋。