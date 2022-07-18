行政院長蘇貞昌昨參加民進黨全代會，致詞18分鐘細數政績，結束前還要全場給予蔡英文總統掌聲，展現出「尊英」態度，蘇貞昌今（18日）透過臉書表示，今天早上特別請假到監理所，接受體檢和認知功能測試，以符合滿75歲國民，每3年都要通過測試才能持續換發駕照的規定。

他說，測驗中「記憶力」難不倒他，「認知測驗」很有趣，竟然要畫出一個「時鐘」，還要畫出長短針標示現在幾點幾分。雖然畫圖沒有太太的天份，不過畫一個時鐘算簡單，不是叫他畫陳時中就好。很高興順利拿到汽車和普通重型機車的駕照。