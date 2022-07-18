開單的PDA機會在晚上8時鎖機，鎖機後是無法開出收費停車單。（崔正綱攝）

近日有網友在網路社團發文，表示他將車停在高雄市路邊收費停車格，當時已過收費時間，取車時卻發現收到繳費單，總共需繳30元停車費，讓原PO直呼太離譜，並向高雄市停管處申訴才免單處置。高雄市交通局回應，開單系統一旦過收費時間就會自動鎖住無法開單，另外免單是委外廠商客服不堪車主一直抱怨才由廠商自行吸收，並非銷單。

17日有網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱16日晚間9時許將車停在高雄市三民區路邊收費停車格，取車時發現收到繳費單，單上註記開單時間為晚間7時19分、7時49分，總共需繳30元停車費，而高雄市規定晚上8時後停車免費，讓原PO直呼太離譜，感覺是惡意開單。

文章引起網友譁然，有不少網友指出，路邊停車收費時間為上午8時至晚上8時，原PO停車的時間理應免費，且路邊停車開單員晚上8時許就下班，懷疑是原PO搞錯時間。但是原PO回覆表示，繳費單確實註記他的車牌，且他的行車紀錄器顯示最終停車時間為該日晚間9時許，認為自己沒有搞錯時間。

交通局表示，經查該名網友確實於16日19時19分將車停在覺民路上，由廠商系統照片資料並無提前2小時開單，且開單的PDA機會在晚上8時鎖機，鎖機後是無法開出收費停車單。

交通局指出，一開始該名網友是向委外廠商客服投訴，客服先回應暫時先不繳費，查明無誤後再回覆，不料網友並不接受且一再抱怨及質疑開單資料可作假，最後客服不堪其擾才說幫他繳掉單子，由委外廠商自行吸收，並非網友所說承認錯誤銷單。