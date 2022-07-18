1名網友日前偷翻女友手機，發現女友用第二帳號私下傳訊息給1名業者，希望讓業者幫忙代燒「感情蠟燭」，但該網友發現女友報上的名字竟不是他，而是1個陌生名字，讓他瞬間感到綠光罩頂，女友之後還回覆業者稱超有效，網友紛紛留言「會不會是前男友，那時候還想挽回」、「直接分手」。

該網友在Dcard上發文表示，他日前想偷偷知道女友想要什麼生日禮物，偷翻對方手機，赫然發現女友的小帳（第二帳號）中，女友在去年向某網路賣家買「感情蠟燭」讓賣家燒，但她報出的「男方名字」卻不是原PO，讓原PO瞬間覺得綠光罩頂，女友之後還回應賣家說超有效，原PO更是崩潰。

網友偷翻女友手機，發現女友私下傳訊息給1名業者，希望讓業者幫忙代燒「感情蠟燭」，但女友報上的名字竟不是他，讓他瞬間感到綠光罩頂。（翻攝自Dcard）

該網友說訊息顯示的時間是他與女友剛在一起，他不知道該不該向對方攤牌，因為也沒有其他出軌的證據，只是想到心中還是會有疙瘩；其他網友紛紛留言「還不分手？是要放一年還是到過年啊你」、「會不會是前男友，那時候還想挽回」、「燒蠟燭是什麼鬼？什麼邪術嗎」、「快分手，怎麼會有人想用邪教」、「換個角度想說不定她只是記錯你名字」、「騎驢找馬，找到就丟」。

據悉「感情蠟燭」源自於泰國情降和合術，該蠟燭是透過花粉、香料、蠟油、符文等製作，再師父持咒加持煉而制，台灣不少業者會打著「蠟燭代燒」服務收費，民眾透過提供自己與對方的姓名生日等基本資料，寫在蠟燭上，通過師父念咒並燃燒蠟燭，宣稱可使感情修復重新復合。