俄羅斯持續入侵烏克蘭，俄烏之戰已擴大成為能源戰爭，根據美國財經媒體報導，因石油和天然氣價格飆升，歐洲能源和公用事業公司債務正在急速成長，今年已膨脹至超過1.7兆歐元（折合約新台幣50兆）。值得注意的是，在俄羅斯停止對德國的天然氣供應後，嚴重依賴俄國天然氣的德國能源巨頭Uniper，已被迫動用冬季儲氣，公司面臨破產的局面。

美國財經媒體指出，歐洲電廠整體債務持續攀升，今年已成長至逾1.7兆歐元，比2020年以前增加了50％以上。舉例來說，像是德國能源公司Uniper，預計需要90億歐元（折合約新台幣2700億）的資金；捷克電力公司CEZ為渡過能源危機，正尋求高達30億歐元的資金，整體產業正籌資至少240億歐元（折合約新台幣7100億）。

報導指出，在今年上半年，歐洲地區的電力公司總計籌集450億歐元（約新台幣1.3兆）的債券和720億歐元（約新台幣2.1兆）的貸款。

另根據Business Insider報導，石油巨頭殼牌首席執行長Ben van Beurden警告，由於能源價格不斷上漲，歐洲將面臨一個艱難的冬天，甚至不得不用能源配給制，解決俄羅斯供應源不足的問題。