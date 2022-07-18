民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今（18日）天率領黨內其他基層參選人，宣布「榮耀花蓮隊」揚帆啟航，即起正式投入選戰。（羅亦晽攝）

九合一選舉將至，花蓮縣政治版圖長期藍大於綠，但民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）則選擇提前運作，在今（18日）天宣布即起正式投入選戰，不僅會扮演母雞角色，率領黨內其他基層參選人突破艱困選區，更鼓勵花蓮人勇敢投給心中人選，一起改變花蓮。面對綠營提前開打，國民黨花蓮縣黨部選擇按部就班，預計8月啟動各項活動，期待年底選舉是場君子之爭。

民進黨花蓮縣黨部今（18日）在福容大飯店舉辦「Kolas Yotaka榮耀花蓮」記者會，由Kolas帶領其他基層參選人宣布「榮耀花蓮隊」正式揚帆啟航。

Kolas說，過去十年，花蓮淨移出人口就超過1萬人，儘管現任縣長辦理多項活動，但人口卻沒有留下來，因此這次回到花蓮參選，不是為了她自己，而是為了許多留在這片土地打拚以及想回到家鄉發展的人。

她也提及未來若成為縣長的施政願景，不僅延續過去好的政策，還要利用花蓮既有的國家安全、經濟安全及糧食安全的「三安堡壘」優勢，與中央共同推動各項政策，將花蓮打造為年輕人看見希望，壯年人實現夢想，老年人得到溫暖，弱勢者得到照顧的城市，讓花蓮人以身為或成為花蓮人而感到光榮。

不過花蓮政治版圖長期藍大於綠，甚至曾有人向Kolas反映說，「有人告訴我不要投錯人」、「有人告訴我如果投錯人以後就不給我資源」及「害怕被盯上」等語，面對這場艱困選戰，她仍強調「艱困不代表不可能」，雖然花蓮已成為恐懼的總和，但自己會成為無懼之人，以「勇氣」當作武器，堅持到底打完選戰，不管結果為何，民主就是支持與接受，因此鼓勵每一位花蓮人勇敢的投自己想投的票，捍衛自己的權利。

Kolas說，她是花蓮玉里人，在玉里出身，對家鄉有強烈的使命感，希望能利用地方與中央的政治歷練，重新翻轉花蓮，並會一步一腳印帶領著黨內其他基層參選人，朝「縣長、議員、鄉鎮市長代表及村里長通通當選」的目標前進，打贏這場選戰。

面對綠營提前運作，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華回應，花蓮是純樸之處，政治風氣沒有像西部陷入惡鬥，期待年底的選舉是場君子之爭，而國民黨也會按照既定計畫和步調進行，8月會深入勤走基層宣傳，舉辦40場固本會報，盼能贏得年底選戰。