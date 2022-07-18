七夕情人節將至，威秀影城「GOLD CLASS頂級影廳」搶攻閃光商機，8月4日七夕當天攜伴觀影並加購套餐，前30組顧客，可獲得「B＆R手工造型綿花糖繽紛桶」、「幸運籤刮刮卡」，刮開幸運籤可預測您的愛情運勢，還有機會刮中價值1.3萬元的「台南大員皇冠假日酒店高級房住宿券」，延續浪漫情意。

威秀影城將推出專屬GOLD CLASS頂級影廳的「唯美七夕 綿長情意」活動，7月22至8月7日凡觀影並加購套餐，即可獲得「森田藥粧活氧保濕凝露面膜」價值239元。7月27日至7月31日觀影還可參與甜蜜留言，威秀影城將為您傳達情話，於8月4日七夕全日在GOLD CLASS電視輪播放送（限10組）。

GOLD CLASS頂級影廳，全台有四家據點：新竹大遠百、台中TIGER CITY、台南南紡與高雄大遠百威秀影城。近日 強檔推薦：07／20小小兵2 ： 格魯的崛起、07／27外星＋人、08／03子彈列車。