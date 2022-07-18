日月光投控(3711)子公司國際封測大廠矽品精密向中部科學園區虎尾園區承租4.5公頃土地興建新廠，周一正式拜會雲林縣政府張麗善縣長及團隊，雙方就建廠配合事宜展開深度會談，矽品精密行政長簡坤義表示，矽品精密以實際加碼投資台灣之行動，展現關鍵製造技術根留台灣之決心，此次扎根雲林未來發展核心，將擴展大中部地區產業版圖，第一期土建將於今年第四季動工，2024年竣工生產，為虎尾園區高科技產業聚落發展貢獻一份力。

雲林縣長張麗善相當重視，特別偕同一級主管團隊就建設、環保、消防、人才需求等層面對接討論建廠程序，同步啟動高效的行政作業流程，積極配合矽品進駐，張縣長表示，矽品精密落腳虎尾園區，將吸引更多上下游產業進駐，同步推升雲林整體的就業機會與經濟成長。

矽品精密行政長簡坤義提到因科技的進步，促成積體電路的需求旺盛，半導體產業在台灣蓬勃發展，矽品精密也因應市場需求進行產業鏈結合，積極覓地建廠，廠區遍及中台灣，過去與科技部中科管理局有長年合作之經驗(包括中科台中園區、二林園區)，此次中科虎尾園區經中科管理局積極招商向公司簡介，並由許茂新局長親自率隊陪同矽品公司團隊至現場勘察大力推薦，特別指示中科團隊盡全力協助解決相關進駐問題。

矽品同時拜訪努力招商的雲林縣政府，張縣長也熱烈歡迎矽品投資、承諾會積極配合建廠行政作業、促進地方產業發展；經公司先期評估，虎尾園區成為擴廠適合地點終於促成本案，相信矽品的虎科廠將是雲林鄉親科技人的舞台，外漂的子女可以返鄉工作並與家人共享天倫。

矽品精密所屬日月光投控集團在全球封測代工業中，市占率達約30%穩居世界排名第一，擁有頂尖技術、完善制度、薪酬與福利，穩定性更受到世界級客戶的淬鍊與肯定，面對氣候變遷，矽品精密重視環保及節能減碳、持續落實企業社會責任(CSR)及負責任商業聯盟行為準則(RBA)。

矽品精密人力資源李森楠資深處長表示，矽品視人才為成長重要引擎，人才培育上榮獲TTQS人才發展品質管理系統金牌與號稱人資界奧斯卡獎的國家人才發展獎，後續也將在當地尋求透過產官學研能量全力培育優秀人才，協助學子快速接軌半導體產業。友善職場方面，支持同仁兼顧工作發展及家庭照顧，近期也特別提供「矽品養娃」育兒津貼補助，0-6足歲每名子女每月可補助新台幣5000元，若夫妻皆在矽品上班，還可同時申請補助，加上7月生效的生育獎勵金3600元，讓為養兒育女煩惱的同仁超有感，鼓勵員工放心生養、培育國家幼苗，也解決人口老化的國安問題。為讓孩子們有更美好的生活環境，綠建築與綠色工廠也成為矽品精密擴建廠房之新標配，致力永續轉型守護環境，將是留給孩子們最珍貴的禮物與祝福。

矽品精密穩占中台灣科技之心，積極擴廠彌補原有廠區空間不足。雲林縣為農業大縣，近年積極轉型農工並重，中科虎尾園區現以光學及生技產業上下游廠商為主，未來也將以虎尾園區為樞紐持續深化在地產學合作，培育更多優秀學子驅動產業成長，為當地創造多贏利基。