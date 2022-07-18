2022年景氣動盪，高通膨加上升息的趨勢，衝擊廠商募資計畫，今年以來已有加百裕（3323）、兆利（3548）、晶焱（6411）向主管機關申請撤銷現金增資發行計畫；華孚（6235）現金增資雖已定價32元，卻向主管機關申請延後現增募期限三個月。隨著第三季旺季不旺趨勢成形，今年募資難度加大。

華孚現金增資已完成定價，將以每股32元發行，預計募資1,730萬股，估可望募集5.54億元資金，然而華孚上周公告，將向主管機關申請延長募資期限，18日盤後華孚公告，鑒於近期國際經濟環境前景未明，致國內證券市場波動劇烈，為了維護股東權益及確保募資完成，向金管會申請展延資金募集期間三個月，已獲主管機關核准在案，募集期間延長至111年12月16日。

而保護元件廠晶焱則在6月宣布撤銷今年度的現金增資案，並以加計利息的方式，退還已經繳交的股款。晶焱現增增資發行價格原定112元，惟近期資本市場接連受到俄烏戰爭地緣政治風險影響、美國聯準會升息及通膨對經濟之衝擊，經綜合評估資本市場狀況、公司營運及資金運用情形，為了考量本公司整體利益及股東之最大權益後，公司擬撤銷廢止111年度現金增資案之資金募集。

此外，上半年申請撤銷今年度現金增資的廠商亦大有人在，電池模組廠加百裕、軸承廠兆利分別撤銷現增及CB、400萬股現增發行計畫。

由於消費性電子需求疲弱，持續壟罩在高庫存的陰霾之下，第三季除了特定高階領域之外，旺季不旺的趨勢成形，股價受到壓抑影響現金增資定價，募資計畫倍受挑戰。