大齡單身女比例逐年提高，富邦人壽18日建議，單性女性經濟自主，若能運用醫療及失能險、癌險、意外傷害等，分擔生病治療及照護費用，加利用利變保單或投資型保單，累積退休生活的現金流，家人就不必為其擔心30拉警報或一定要找長期飯票，可快樂成為錢花在自己身上的黃金單身女。

富邦人壽引用內政部及行政院性別平等會的統計指出，2021年國內35到49歲的女性中，有37％是單身（包括未婚、離婚及喪偶），而此年齡層女性就業率亦達75％，近三年單身比率及就業率都逐年攀升，大齡女性經濟自主、生活自主亦是一大趨勢。

而依壽險公會統計，年齡越大、女性投保人數及人口占率，也會大於男性，即女性的風險意識及事先防範的意願，似乎相對比男性高，如40到59歲女性有305.1萬人有投保壽險，占該年齡人口數的80.97％，同年齡層男性投保人數為266.4萬人，人口占率為73.39％，加上女性平均餘命比男性約多4~5歲，女性投保長照、壽險等意願，也會高於男性。

富壽即建議黃金單身女要善用四類保單，一是用健康險拉高自身醫療品質，如實支實付醫療險、長照險等規劃，可讓自己選擇單人病房、自費用藥或手術項目，提升治療與住院品質，若不幸需人照護，亦有長照險支應看護費或安養中心費用。

二是防癌險減輕治療及經濟負擔，女性常見的肺癌、乳癌、結腸直腸癌，治療過程中可能無法工作，更要支付龐大費用，且醫療科技進步下，癌症不一定是絕症，可能需要長期治療，光靠一般醫療險保障可能不足，應有癌症治療分項給付或一次給付的癌險規劃。

三是善用意外傷害拉高保障，單身女性除了工作，也會有自己的休閒生活，戶外活動、運動難免有意外受傷情況，可透過意外醫療等，規劃相關保障。

四是利變或投資型保單來打造退休現金流，除了奉養父母，單身者多不用負擔家庭重擔，收入可自主運用，富壽建議可利用利變年金規劃退休後的現金流，或用投資型保單累積資產，無後顧之憂，就更能安心追求自己的單身人生。