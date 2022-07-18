台北市東區門戶計畫持續發展，讓台北東側用電吃緊，台北市政府質疑松湖變電所會帶給周遭電磁波，台電18日說明，變電所採取鋼筋混凝土結構及絕緣設計，不會有電磁波及輻射疑慮，希望社會大眾無需恐懼。
台電指出，台北市本身沒有電廠，只能依賴外地送電，目前北市東區的用電，也同樣是依賴目前已經滿載的新北汐止超高壓變電所供應。缺乏超高壓變電所的台北市，就像水庫有水，但是水管口徑不夠大，導致無法足量供水。20年來無法推動，導致現在只能靠臨時措施應急。
台北市東區門戶計畫持續發展，讓台北東側用電吃緊，台北市政府質疑松湖變電所會帶給周遭電磁波，台電18日說明，變電所採取鋼筋混凝土結構及絕緣設計，不會有電磁波及輻射疑慮，希望社會大眾無需恐懼。
台電指出，台北市本身沒有電廠，只能依賴外地送電，目前北市東區的用電，也同樣是依賴目前已經滿載的新北汐止超高壓變電所供應。缺乏超高壓變電所的台北市，就像水庫有水，但是水管口徑不夠大，導致無法足量供水。20年來無法推動，導致現在只能靠臨時措施應急。
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