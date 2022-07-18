據實價揭露資料顯示，台北市店面市場近年表現冷颼颼，今年上半年只有兩筆交易的租金超過萬元，其中一筆還退租目前對外招租中，觀察近五年的店面實價租金表現，2018年北市還有11筆的店面租金超過一萬元，不過從2019年就明顯減少，2020年開始更是受到疫情重創，主要商圈店面苦等不到觀光業的景氣復甦。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從2019年陸客來台開始緊縮，北市許多的觀光商圈就受到衝擊，之後又遇到疫情讓來台觀光人次呈現雪崩式衰退，統計顯示2019~2022上半年北市累計僅11筆店面超過萬元，相當於2018年一年的總和，現在房東已經經歷疫情兩年多的震撼教育，不少願意降價爭取租客，避免出現長期空置的損失。

統計顯示，2018年北市店面還有11筆實價行情超過萬元，且商圈包括東區、西門町、士林夜市，甚至中正區、北投也都有單坪萬元的紀錄，反映店面市場仍維持相對熱絡，不過隨陸客來台灣觀光縮減，近兩年多更是受到疫情衝擊，國際觀光人次去年比疫情前銳減千萬人次，從2020年開始一年僅有3筆租金實價超過萬元，到今年上半年也僅有2筆租金超過萬元水準，其中還有開幕不久後退出空置，今年包括東區商圈、士林夜市商圈都沒有單坪破萬租金的實價紀錄，商圈生意清淡蕭條。

曾敬德指出，過去一段時間國內各類型不動產，包括住宅、工業、商辦、土地幾乎全面性的走揚，唯獨觀光類的不動產，成為國內不動產的「慘業」，較有規模的飯店有些參與危老改建，但更多的是主要商圈出現店面大量空置的現象，這波店面不景氣當然直接衝擊是疫情之下觀光人次減少，但國人的消費習慣改變，與大型商場的興起，也是很重要的關鍵，未來店面是否會重返榮耀，可能有許多挑戰。