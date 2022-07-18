台南市龍眼蜂蜜評鑑頒獎典禮18日舉行，台南市長黃偉哲（右一）蒞臨現場。（張毓翎攝）

台南市龍眼蜂蜜評鑑頒獎典禮18日舉行。（張毓翎攝）

台南市柳營區農會輔導的青農黃俊雄、邱意華夫婦，原是空調性能工程師和美甲師，9年前返鄉承接家族事業，前往山上的龍眼林、荔枝林採蜜，還到沿海採紅樹林蜂蜜、咸豐草蜂蜜，連2年參加台南市龍眼蜂蜜評鑑選拔均獲獎，夫婦倆感謝評審們的肯定。

黃俊雄家族中第三代養蜂人，9年前回到台南市南化區承接家業，邱意華跟著丈夫返鄉養蜂，這幾年逐步打造自有品牌「蜜香園」，培養穩定客源；黃俊雄說，養蜂採蜜是家族事業，從爺爺那一代開始，再由父母親接手，如今傳承到他這一代，除了開啟網路銷售的新通路，也到沿海收取特殊種花蜜，以拓展產品多樣性。

黃俊雄提到，他們在屏東、高雄收取的蜜大多為荔枝蜂蜜，台南地區則著力在龍眼蜂蜜，另外還會在海邊採紅樹林蜂蜜、咸豐草蜂蜜，屬於稀有蜜種，甜中略帶有海水鹹味，酸甘甜的特殊風味，吃過才知道。他們的每項產品都會標示來源和特色，龍眼蜂蜜的寡糖多，可以幫助腸胃蠕動，而荔枝蜂蜜因葡萄糖多，對恢復體力有助益。

邱意華說，4年前首次參加蜂蜜評鑑，便獲得全國蜂蜜評鑑頭等獎、台南蜂蜜評鑑特等獎，去年再次拿到全國蜂蜜評鑑頭等獎及台南蜂蜜評鑑特等獎，今年台南蜂蜜評鑑已出爐，很開心能獲得頭得獎，評審們給予的肯定，是他們很重要的進步動力。

台南市龍眼蜂蜜評鑑頒獎典禮18日舉行，市長黃偉哲出席頒獎，並恭喜每位得獎者，也鼓勵消費者多多選購台南優質和符合食品安全的龍眼蜂蜜。