墾丁陸蟹頻遭陸殺，屏東環盟現勘請命。(屏東環盟提供)

墾丁陸蟹資源是台灣最珍貴生態資產，更是全世界多樣性最高，但因棲地經營管理不當，造成族群量大幅降低；屏東環境18日邀集相關單位現場勘查，並喊話公路總局成立「台26線改線及原路高架保護陸蟹之可行性評估」小組，期盼透過工作坊方式凝聚共識，找尋出最佳方案。

根據2019的研究報告「台26線香蕉灣-砂島地區陸蟹路殺及遷徙行為研究」指出，台26線38.5k至42.5k路段，全年有3315隻動物、超過50種以上不同物種，在此被往來車輛「路殺」。

遺憾的是，此路段是國家公園「生態保護區」，其中有3210隻是墾丁國家公園最可親近的陸蟹生態，佔路殺數量96.84％，而且有45％個體是抱卵母蟹；更驚人的是，台灣唯一保育類甲殼動物椰子蟹，有高達24隻遭路殺。

屏東環盟表示，陸蟹棲地面臨危機，主要因為道路貫穿棲地，導致棲地零碎，日夜不停的切割，直接路殺與二次路殺，讓棲地內50種物種族群繁衍受阻；另外棲地受農業、民宿開發擠壓，原始熱帶海岸林逐漸消失，讓棲地透光性大增，不利陸蟹族群需要的陰濕條件。

加上道路快速排水設計，讓棲地重要的地下水流失，水文條件也變成乾燥，衝擊海岸原始林的全部物種。

因此屏東環盟建議，從台26線38.5ｋ至41.5k約4公里道路高架約2公尺高，另設聯絡道路到附近聚落與住戶，恢復棲地水文條件；至於減少農業、民宿開發、農藥與除草劑濫用，則需要國家公園管理處設法突破困難，一起為陸蟹資源永續努力。