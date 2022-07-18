47歲女星簡沛恩本月6日在社群發文吐露，最聽話、最黏人的貓女兒「米粒」上月不幸離世，讓她痛哭流涕；沉澱1個多月，簡沛恩昨（17日）透露人在墾丁散心，談及心境的改變過程，並PO一張穿著泳裝、高舉酒杯的愜意照，向人生敬一杯。

簡沛恩在內文中表示，這陣子藉由衝擊和低潮，重新整理生活的排序；審視上半場人生，因處理原生家庭外在的問題，「除了努力工作，我不知道我還能做些什麼；除了工作，我沒有其他生活的興趣與樂趣」，好在她接觸心靈課程，目的為有意識地跳脫某些影響與循環；至於下半場人生，簡沛恩經歷外婆離開、創業問題與兩年疫情下的生活變化，更意識到原生家庭潛移默化地影響情感部份。

由於前陣子愛貓米粒意外過世，讓簡沛恩的生活和想法都有巨大的衝擊和改變，她體悟到人一輩子得面對生離死別、高峰低谷的課題，「所以我決定人生的下半場，我要更用力的生活，努力不再讓過去影響現在的自己，想哭就哭，該笑就大笑，我不知道明天會怎樣，至少今天開心無憾地活著，不浪費時間在不值得我花時間的人事物身上，然後花一點時間在沒有嘗試過的事情上」。

簡沛恩也分享一張自己在墾丁度假的照片，過去包緊緊的她，難得穿泳裝示人，背後深V的設計大露雪白美背，一雙長腿浮在水中，凹凸有致的曲線一覽無遺，以47歲來說算保養得相當不錯。

這陣子,經歷了衝擊,低潮的心理狀態後 也刻意讓自己安靜的面對自己 重新整理生活的排序 我的上半場人生 因為處理原生家庭外在的問題 除了努力工作 我不知道我還能做些什麼 除了工作 我沒有其他生活的興趣與樂趣 到了上半場後期 漸漸意識到原生... 由簡沛恩發佈於 2022年7月17日 星期日

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