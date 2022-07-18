正面叫板街口、LINE Pay，全盈＋PAY會員數累計達38.9萬，全盈＋PAY觀察，整體會員以最具消費力的輕熟世代為主，其中35-44歲族群佔比最高，其次為25-34歲年輕族群，女性用戶多於男性；會員消費習性可細分為「全家」鐵粉、代收繳稅用戶以及Fami!ce霜淇淋迷3大類型。

全盈＋PAY本月也再度擴大通路版圖，正式「嗶」進屈臣氏、大戶屋、可不可熟成紅茶與THE BODY SHOP；至於合作銀行，繼開業首波的玉山、台新與國泰世華後，7月再新增元大與台北富邦銀行2間銀行帳戶；同時，玉山「e指信貸」服務亦於7月正式上線，7／1至8／31於專屬連結或是全盈App內的「金融服務」專區申辦，貸款費用只要588元，最高核貸300萬，前3期利率0.88％。

搶攻國旅補助商機、全盈＋PAY推出「夏日6躂趣」活動，7／18至8／28連續6週，指定通路單筆消費滿300元即贈30元「全家」購物金，相當於10％回饋；單筆消費滿66元，還可抽Let’s Café經典拿鐵66杯，另外搭配玉山、台新銀行加碼，額外再享10％回饋；若綁定玉山於指定通路單筆消費滿300元，更可加碼獲得Let’s Café中杯經典拿鐵122杯的抽獎機會。

全盈＋PAY「夏日6躂趣」看準暑假出遊旺季，一次集結旅遊住宿、交通出行、美食餐廳3大類型，多達14間合作品牌推出獨家好康，其中包含Agoda指定連結訂房享最高10％回饋、WeMo消費「全家」點數百倍送、bb.q CHICKEN炸物加碼送、鼎王內用滿額贈肉盤等，不論夏日輕旅行、日常交通出行、聚餐享美食，只要使用全盈＋PAY就能把所有好康帶著走。