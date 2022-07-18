期交所於今(111)年7月14日加入國際交換衍生性商品協會(International Swap and Derivatives Association, ISDA)，未來將透過積極參與各項ISDA活動，深化國際合作並提升我國金融市場的國際能見度。

ISDA創始於1985年，為全球衍生性商品市場代表性組織，致力於提升店頭衍生性商品市場之安全與效率，期藉由降低交易對手信用風險、增加透明度、強化產業基礎建設等三個領域的努力，建立穩健金融市場與強化金融監理框架。其開創了衍生性商品交易的標準文件(如ISDA Master Agreement、定義及信用擔保文件等)，同時致力與各國政府機關維持密切溝通管道，促進衍生性商品市場健全發展。

目前ISDA已有超過980家會員機構，會員分布於全球78個國家，涵蓋銀行、保險、資產管理、退休基金、交易所、結算機構、能源公司及跨國組織等各類衍生性商品市場參與者，其中交易所會員包括CME、Eurex、LSE、日本、香港、韓國及新加坡交易所等各大歐美及亞洲交易所。

期交所預計在今年7月25日開辦店頭衍生性商品集中結算業務，成為ISDA會員後，可取得ISDA最新發布的相關文件與法律意見，透過參與相關活動與會議，深化與各國衍生性商品市場參與者與管理者之交流，即時掌握國際最新發展趨勢，促進我國店頭衍生性商品集中結算制度更加完備。

面對全球金融市場的激烈競爭，期交所將持續擴大國際金融合作及鏈結，打造具前瞻性與國際競爭力的衍生性商品市場，並致力於提升市場安全與效率，降低市場系統性風險，強化我國金融體系之韌性。