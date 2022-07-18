在2022年7月18日世界聆聽日這一天，由世界非營利組織-國際寧靜公園，授證太平山翠峰湖環山步道成為全球首條「寧靜步道」。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

最低音量不到25分貝的太平山翠峰湖環山步道，座落在宜蘭縣太平山與大元山之間的翠峰湖，周邊的檜木森林蓊鬱、潮濕，被厚重的苔蘚所包覆，彷彿鋪上了一層天然的的吸音泡棉、遠離塵囂，在沒有人為干擾狀況下幾乎靜謐，因此成為全球首條「寧靜步道」。

該步道循著昔日運材軌道路線，環繞翠峰湖一圈，遊客可近距離欣賞翠峰湖的湖光水色，步道全長3.95公里，是太平山國家森林遊樂區內里程最長的步道，到訪的遊客甚多，但因路途遙遠，多數的遊客僅短暫停留，因此也保留了步道中的寂靜，而「寂靜山徑」便坐落在步道中里程數2.2K至3.7K間。

2014年6月起林務局羅東林區管理處與台灣著名野地錄音師范欽慧合作，展開太平山國家森林遊樂區聲景現場調查與錄製，為期一年多，錄製太平山各步道獨特的聲景。

最終在太平山翠峰湖環山步道的檜木森林，找到了台灣森林「寂靜」的代表處，在科學精密儀器的測量下，步道內的奧陶紀苔原區僅有25分貝，幾近無響室的狀態。

2018年翠峰湖畔成立了第一條國家級的「寂靜山徑」，讓走上這一條步道的遊客，透過「聆聽」去感受聲音地景、感受大自然每一寸每一物，經大家的努力保育這片森林，在2022年7月18日世界聆聽日這一天，由世界非營利組織-國際寧靜公園，授證太平山翠峰湖環山步道成為全球首條「寧靜步道」。

而幼獅出版社也在2018年出版了繪本「寂靜山徑的呼喚」，述說全台第一條國家級的「寂靜山徑」緣起與夢想；同年，在美國聲學生態學者戈登•漢普頓的見證下，翠峰湖環山步道內成立全國第一條寂靜山徑，並呼籲民眾以不大聲喧嘩、不用擴音喇叭、不沿途播放音樂及不踩踏苔蘚，持續推動聲景保育觀念。