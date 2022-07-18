日月光投控（3711）加碼台灣，子公司矽品精密，向中部科學園區虎尾園區承租4.5公頃土地興建新廠，第一期土建將於今年第四季動工，2024年竣工生產。

矽品精密所屬日月光投控集團在全球封測代工業中，市佔率達約30％穩居世界排名第一，矽品積極擴廠彌補原有廠區空間不足。雲林縣為農業大縣，近年積極轉型農工並重，中科虎尾園區現以光學及生技產業上下游廠商為主，未來也將以虎尾園區為樞紐持續深化在地產學合作，培育更多優秀學子驅動產業成長，為當地創造多贏利基。

矽品經營團隊今(18)日正式拜會雲林縣漲張麗善及團隊，就建設、環保、消防、人才需求等層面對接討論建廠程序，同步啟動高效的行政作業流程，積極配合矽品進駐，張縣長表示，矽品精密落腳虎尾園區，將吸引更多上下游產業進駐，同步推升雲林整體的就業機會與經濟成長。

矽品精密行政長簡坤義表示，矽品精密以實際加碼投資台灣之行動，展現關鍵製造技術根留台灣之決心，此次扎根雲林未來發展核心，將擴展大中部地區產業版圖，為虎尾園區高科技產業聚落發展貢獻一份力。經公司先期評估，虎尾園區成為擴廠適合地點終於促成本案，相信矽品的虎科廠將是雲林鄉親科技人的舞台，外漂的子女可以返鄉工作並與家人共享天倫。

矽品精密人力資源資深處長李森楠表示，矽品視人才為成長重要引擎，人才培育上榮獲TTQS人才發展品質管理系統金牌與號稱人資界奧斯卡獎的國家人才發展獎，後續也將在當地尋求透過產官學研能量全力培育優秀人才，協助學子快速接軌半導體產業。友善職場方面，支持同仁兼顧工作發展及家庭照顧，近期也特別提供「矽品養娃」育兒津貼補助，0-6足歲每名子女每月可補助5000元，若夫妻皆在矽品上班，還可同時申請補助，加上7月生效的生育獎勵金3600元，讓為養兒育女煩惱的同仁超有感，鼓勵員工放心生養、培育國家幼苗，也解決人口老化的國安問題。