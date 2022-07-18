台灣基進黨高市議員參選人張博洋在臉書上狠酸新北市長參選人林佳龍「腦袋裝什麼？」，引發綠營支持者不滿，一下就灌進破千則留言嗆罵，隨後張博洋及台灣基進黨於18日凌晨緊急發文致歉，基進黨傍晚做出人事異動，解除張博洋職務，對此，張博洋表示，對於黨中央的懲處會虛心接受、深刻檢討。

林佳龍17日參加民進黨全代會強調，若自己當選新北市長，第一件事就是要公布恩恩事件新北市府的所有資料。對此，張博洋在臉書上發文表示，疫情造成不幸，大家都很難過，政府疏失造成嬰兒死亡，事後卸責推諉大家也都很憤慨，但把這件事跟自己的選舉結合，真的不知道這種人腦袋都裝什麼。

此文一出，引發綠營支持者不滿，短時間飆破千則留言嗆罵，張博洋隨後發出道歉聲明表示，謝謝大家的留言指教，自以為是地寫了一篇落落長的文幫自己辯解，讀完大家的留言，以及各粉專的發文後，謝謝大家指出他的盲點，曲解林佳龍部長的承諾，還擅自延伸批評酸他，是自己不對，在此跟部長致上歉意。

張博洋指出，惹出這次風波，揣測家屬心情，反而打擾恩恩家屬的平靜，造成傷害，他責無旁貸，因為自己的莽撞發言，讓大家一路以來關心恩恩案的心血差點功虧一簣，這不是他的本意，在此也要跟大家致歉。

台灣基進黨也先發出道歉聲明強調，後續會加強對幹部的訓練，對於公眾議題，應更審慎發言，隨後於傍晚做出人事異動，決定解除張博洋職務。對此，張博洋也發出聲明表示，他的不成熟造成那麼大紛擾，要再次向林佳龍前部長、恩恩父母、台派支持者和黨內夥伴們表達誠摯歉意。對於黨中央的懲處，他定會虛心接受、深刻檢討，真的相當抱歉。