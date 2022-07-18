民進黨立委黃國書成立「知書文教公益協會」推廣藝文活動，18日與逢甲大學游翰堂漢字文化中心舉行「濡墨知書」書法研習營開幕式，黃國書說，這次參與學員的年齡分佈很廣，最年輕21歲，最年長80歲。協辦單位台中市書法學會理事長張家馨表示，讓活動才能一屆一屆辦下去推廣漢字與書法文化。

知名書法家逢甲大學漢字文化中心主任的蕭世瓊說，他和黃國書是好友也是鄰居，常聊書法藝術，促成書法研習營活動。他說這次書法營的主要參加對象設定為高中、國中和國小教師，期盼老師們成為傳播的種子，把書法營得到的體悟和心得帶回學校，將書法融合課程帶給年輕學子，並提升自身的藝術與人文涵養。

這次邀請林隆達、程代勒、蕭世瓊、黃嘗銘和林榮森等20位當代台灣大師組成最強「夢幻師資」，陣容堅強，除了書學理論、技法傳授，也有實作交流，希望讓書法同好都能滿載而歸。參與的學員在各梯次為期1個禮拜的時間充分浸潤在書法世界。

民進黨立委黃國書表示，他自幼跟隨祖父學習書法，領悟文人筆意。書法中蘊含了古人智慧的結晶，以及文字書寫形式上的藝術美感，一筆一劃、一字一句都值得細細品嚐。但現在的年輕人較少接觸書法，從事人口有逐漸老化的趨勢，因此在得知這次四個梯次報名都十分踴躍他感到很開心。

黃國書說，「濡墨知書」書法研習營的目的，是希望能藉此推廣漢字與古典詩詞之美，並傳承文化瑰寶。他說協會今後仍會不定期舉辦各項親子與藝文方面的公益活動，請大家留意臉書粉絲團相關訊息。

「濡墨知書」書法研習營，自18日至8月12日在逢甲大學圖書館1樓的游翰堂漢字文化中心舉行，共計4周分為4個梯次，每梯次周1至周5上課，每日6小時，每日課程皆由不同的老師教授篆書、隸書、楷書、行草書及創意書法等，為期1個月共4個梯次的280個名額在開放報名後不久後即秒殺額滿，報名十分踴躍。