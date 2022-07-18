新竹市立棒球場22日起開幕三連戰，味全龍球團為回饋竹市人，即日起推出2大「新竹人限定」買1送1購票優惠，代理市長陳章賢也呼籲市民多利用「紅不讓」步行指引抵達球場，還可以沿路品嘗新竹美食，同時歡迎學生族群把握暑假、利用買1送1的優惠，揪團進場看球。

味全龍球團表示，為感謝新竹在地鄉親對球隊及新竹市立棒球場的支持，即日起推出「鄉親限定」及「學生限定」開幕戰購票優惠，凡設籍新竹市北門聯里（共11里）的市民憑證於現場購票。

北門聯里包括文雅、磐石、民富、中山、新雅、中興、長和、新民、水田、北門及大同里。

此外，設籍或就讀於新竹市各級學校學生，憑學生證或身分證現場購票，都可享外野自由席買1送1；針對無學生證的國小學生團體，可由教師憑教師證團體購票，同享優惠（師生需一同進場）。

因應開幕戰可能吸引的人流及車潮，市府將於22日至24日在棒球場周邊實施交通疏導措施，時段從中午12時至晚間12時，管制範圍包括球場周邊的少年街、民富街、廣州街、西大路等部分路段僅供機車通行，汽車禁止進入。

民富街（西大路至少年街）至民富街178巷（經國路二段至民富街）管制為行人徒步區，禁止任何車輛進入，提醒民眾提前改道，遵照管制人員指揮及引導告示牌指示行駛。

交通處表示，賽事期間棒球場地下停車場彈性調撥僅供機車停放，球場東、西側皆調撥為機車出入口，計費方式每日20元，可收現金、悠遊卡。如車位已滿，市府也規畫民富街（少年街至延平路一段）作為機車臨停區。

交通處建議，自行開車民眾可將車輛停放於樹林頭停車場、晶品城停車場，分別轉乘樹林頭停車場與火車站前廣場等2大免費接駁車前往棒球場，車程僅約10分鐘即可抵達，抵達民富國小經國路側下車後步行3分鐘至棒球場，去程12點30分點首發車（7月22日為下午3點）、返程末班車為晚間10點（7月22日為11點）。

除搭乘接駁車，外縣市民眾抵達新竹火車站後，也可轉乘YouBike至棒球場站、民富國小站停放，或依味全龍主色「紅不讓」路線指引，步行往返棒球場。