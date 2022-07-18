高雄市苓雅分局成功路派出所員警於16日巡邏時，見一名施姓男子在人行道上騎車，隨即將他攔查，施男酒氣濃厚，面對員警詢問時，施男告訴員警自己確診，正要趕往醫院，但手上卻有夜店通行的蓋章章印，糟糕的說謊技巧遭到員警識破，施男不僅說謊還拒絕酒測，依法開罰18萬，並當場遭到查扣機車、吊銷駕照、吊扣車牌2年及道路交通安全講習處罰。

員警行經中山、四維路口時，看到20歲的施男大搖大擺的在人行道上騎車，隨即在路口將他攔查，渾身酒氣的施男馬上跟員警說「我確診！我要去醫院的路上」，但其實員警稍早巡邏時就已見施男坐在機車上許久，並沒有緊急的樣子，且施男手上還蓋有夜店入場的章印，拙劣的說謊技巧被員警一秒識破。

在員警詢問下，施男才承認自己沒有確診，而且剛剛才去夜店飲酒，並且拒絕酒測，於是員警告知酒測拒測相關罰則後，施男依然堅定拒絕酒測，員警依《道路交通管理處罰條例》開出18萬拒測罰單，當場查扣施男機車、吊銷駕駛執照、吊扣車牌2年及道路交通安全講習處罰。

苓雅分局表示，將加強轄區巡邏密度及執法強度，針對轄區易肇事路段或餐廳、酒吧等飲酒場所周邊，嚴格執行取締酒駕絕不手軟，呼籲市民朋友切勿酒駕，以免傷財害命，害人又害己，保障自己與他人生命財產安全。

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