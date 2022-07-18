富邦悍將17日賽後留在球場特訓。（富邦悍將提供）

富邦悍將今年上半季戰績慘澹，17日雖然中止11連敗但仍是12連不勝的情況，雖然已與中信兄弟打滿12局，但賽後球員還是留在球場夜訓，晚間11點半仍聽到有球員在特打的聲音。

昨天與中信兄弟的「金控大戰」打到延長賽12局，比賽時間4小時47分鐘，結束時已接近晚上10點，但賽後媒體約在11點半離開球場時，還看到球隊兩台巴士都還在球場，且傳來球員在打擊的聲音。

「球隊現在的狀況只能比別人更努力一點。」總教練丘昌榮說道，「因為上半季我們有很多不足的地方，很多資深球員也都有自主留下來，自動自發滿好的，球團都有安排一台車提前來、延後走，也有很多人都會提前來訓練，教練團也都會輪值去協助。」

丘昌榮認為，不管是提前來球場訓練還是賽後加強，希望能讓球員、教練都有這種認知，「球團也給我們指導、支持，我們一步一步來做，希望是對每個球員、對球團來說是好的事。」