「禾HER小火鍋」以獨家特色鍋物、手工單點品項、主廚特製法式甜點與飲品，要讓消費者以頂級味蕾饗宴感受完全不同的吃鍋體驗。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

「麻香串串鍋」以主廚熬製濃郁高湯打底，再淋上禾私房香辣紅油，搭配嚴選串串食材。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

疫情衝擊下，台中一中商圈也出現後浪推前浪風潮，以「HUN混」引領網紅打卡熱潮的尊鴻餐飲集團斥資千萬推出特色鍋物品牌「禾HER小火鍋」正式進軍火鍋市場，首間店就開在台中一中商圈，業者坦言，疫情趨緩加上政府振興方案陸續出爐，一中商圈主客層以年輕族群為主，下半年復甦力道可期。

台中一中商圈先前傳出不少攤位和店面陸續頂讓空租，其中指標的豪大雞排更公告將起家店頂招租，但有人退租，就有人加碼投資，尊鴻餐飲集團首店「HUN混」就在台中科技大學正對面，以義式焗醬爆炸蛤蜊麵著稱，滿溢的蛤蜊引起發點餐打卡熱潮。

而「禾HER小火鍋」首店不但也進駐一中商圈，更推出獨家研發寄世清酒鍋、麻香串串鍋。其中「寄世清酒鍋」以北海道日高昆布、柴魚與台灣本土貝類等大量鮮味食材熬製海鮮清酒湯底，再淋入純種台米釀造清酒，芳醇經典；而「麻香串串鍋」以主廚熬製濃郁高湯打底，再淋上禾私房香辣紅油，搭配嚴選串串食材，入口大滿足。

另，跳脫鍋物門店大多以日式沉穩裝潢設計為主，「禾HER小火鍋」外觀就以英倫古典窗稜設計吸引街邊人流目光，3樓一進門金色拱門搭配溫暖大地色調，4樓則以植栽文青搭配簡約灰白色調，要以寬敞時尚用餐環境，再度吸引饕客不但享受美食，更能餵手機吃鍋！