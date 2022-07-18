第20屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會今天（18日）舉辦，接手原桃園璞園隊參賽權利的彰化柏力力籃球隊握有首輪第一順位選秀權，選擇來自UBA公開二級亞洲大學的江尚謙，首輪第二順位裕隆納智捷選擇黃鉉閔，首輪第三順位台灣啤酒選擇UBA 110學年公開一級4強萬能科大的外籍生蓋比，SBL上季冠軍台灣銀行挑選長人沈睿洋。

本屆SBL新人選秀會共43位新人完成報名，握有首輪選秀權的彰化柏力力，首輪相中江尚謙後，接下來陸續挑選蔣浩偉、郭翰、黃建智；裕隆則只選擇兩輪，首輪黃鉉閔、第二輪射手陳品銓；台啤是選擇最多人的隊伍，首輪蓋比、次輪賴俊廷，第三輪黃泓諭、第四輪林子洧、第五輪則選擇旅日好手呂蔡瑜倫；挑戰衛冕霸業的台銀則僅選擇沈睿洋、周日騰兩位鋒線球員。

今天SBL新人選秀會中選的13位球員，黃泓諭、黃建智、林子洧和呂蔡瑜倫在上周職籃T1聯盟也獲球隊指名，其中黃泓諭、呂蔡瑜倫都被台啤體系的英熊隊指名，台啤教頭周俊三表示，雖然台啤體系兩支隊伍選擇球員重複，至少先將需要的年輕好手留在體系，之後再討論如何分配，但會考量球隊風格後，讓合適的球員到適合的隊伍。

榮登狀元的江尚謙，表示會好好發揮自己的優勢全力打好每一場球，自己是台中子弟，之前也在夢想家青年隊磨練，自己一直想為家鄉球隊效力，也很開心可以被中部球隊彰化柏力力挑選，期許盡力助隊奪勝。

本屆SBL選秀榜眼黃鉉閔，來自松山高中、台灣科大，笑說上台時緊張到手心一直冒汗，自己的優點是防守，期許自己好好發揮防守，帶給球隊更好的機會。

至於來自奈及利亞的選秀探花蓋比，在UBA就展現出色能力，也可以用簡單中文溝通，表示很感謝台啤給他機會，他會努力跟上球隊。