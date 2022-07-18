背上選舉氣球，屏東縣議員黃明賢讓選民留下深刻印象。（林和生攝）

屏東縣議員參選人趙文俊（右）以滑輪方式追垃圾車，向選民自我介紹。（林和生攝）

年底九合一選舉進入短兵相接時刻，參選人無不加足馬力，選擇掃街、站路口等方式，增加與選民互動機會，為短時間接觸更多人潮，不少選將選擇跟著垃圾車跑，透過近距離接觸，噓寒問暖、發放文宣，盼能加深印象來爭取認同。

長期觀察地方選舉的政壇人士指出，選舉就是要往人多的地方去，有人掃街、掃市場，或者站路口拜票，連追著垃圾車跑也是一招，目 的就是要接觸人群，多看幾次就會產生親切感，不少候選人的票都是這樣來的。

屏東縣議員黃明賢指出，以過去選戰經驗，清晨與傍晚人潮聚集的地方非公園莫屬，常常起個大早就是希望與運動民眾搏感情，不過此次發現，或許受到疫情影響，人流比起以往少了很多，因此重新改變策略，改追定點或固定路線的垃圾車，「畢竟家戶還是要出來倒垃圾」。

選戰團隊隨身攜帶酒精瓶，當民眾倒完垃圾，順勢幫對方雙手消毒，同時遞上選舉小物，且為作出「市場區隔」，背後特地背上參選汽球，既顯眼也引人注目，確實達到宣傳效果。

首次投入屏東縣議員選舉的趙文俊，上午則進入傳統市場拜票，鎖定婆媽與家庭主婦，下午則站路口宣傳理念，向下班駕駛與騎士打招呼，至於平常鮮少遇見的軍公教對象，還是必須靠著倒垃圾時間，面對面請託。

投入滑輪運動超過20年的趙文俊突發奇想，穿起輪鞋追垃圾車，他說，每個站點時間停等約30秒，若騎摩托車包含下車、脫下安全帽，根本來不及，決定利用專長追車，累歸累，也獲得不錯迴響，至少讓大家留下印象。

同樣是新人參選屏東縣議員的梁育慈，早在一個月前就啟動追車模式，路過母校常會遇到同學、師長，雜貨店老闆也會親切送來飲料，一句辛苦了的回應，都能讓她感動很久。