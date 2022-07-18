高雄市左營區一家宮廟於7月17日舉辦宮廟活動，在海平路上有2名互相認識的民眾發生口角與推擠。警方見狀立即拉開雙方。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市左營區一家宮廟於7月17日晚間舉辦宮廟活動，在海平路上有2名互相認識的民眾發生口角與推擠。警方見狀立即拉開雙方，雖然沒有打架，但仍帶回4人回所裡調查。警消對此分別依社會秩序維護法、爆竹煙火管理條例，開出罰單。

左營警方到場維安，現場警員見狀立即以優勢警力拉開並阻隔雙方，結束衝突。雙方雖無打架情事，但警方仍帶回推擠4人返所了解原因，再依蒐證影片陸續通知其他人員到案說明，全案依社會秩序維護法裁處。

警方說，此次廟會活動申請到當晚10時，但結束時已超過晚間10時，警方現場依道交條例第82條1項1款「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」、3款「利用道路為工作場所」、9款「未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」，共開出3張罰單。

高雄市政府消防局表示，昨天下午與晚間陸續接獲市民陳情即派人到場宣導及勸導，但現場廟會活動人員勸導不聽，依法錄影蒐證，依法開罰。呼籲民眾應遵守相關法令，減量及依法施放，違者可依據爆竹煙火管理條例第17、29條規定，裁罰3至15萬。

至於17日下午繞境燃放鞭炮，造成道路汙染與空汙的另一家宮廟，消防局也依規定開罰。