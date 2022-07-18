金門高粱收入保險即將開辦 ，農委會農業金融局局長李聰勇今天專程回到故鄉辦理說明會。（縣府提供）

高粱是金門最主要的經濟作物之一，縣府和縣農會爭取多年的高粱收入保險即將開辦，農友不用再因天候條件不良，擔心血本無歸。有意願者可於9月1日至10月31日向金門縣農會申請。

農委會農業金融局局長李聰勇今天專程回到故鄉辦理說明會，希望未來可以達到照顧農民、減輕負擔的目標。這項保險的規畫內容是農委會補助5成外，金門高粱收入保險費另外補助4成，農民僅需負擔1成保費。

縣府說明，高粱雖為耐旱節水作物，但近幾年極端氣候影響，雨量分布差異相當大，如109年、110年連續兩年乾旱，年降雨量未達500公厘，但111年上半年度的降雨量就達到746公厘。因金門多數農地為「看天田」，降雨時間與雨量決定農作收成好壞，依過去10年統計資料，豐年時每公頃高粱可收成1849公斤，但歉年時每公頃僅收成709公斤，落差相當大。

縣府指出，高粱收入保險保費為每公頃1715元，保障85％的收入，全縣為統一的基準值，依照農糧署產量資料，目前每公頃基準產量為1300公斤，每公斤基準價格為20元。簡單來說，假若今年度金門全縣高粱平均產量為每公頃1000公斤，只要有納保的農友，不論個人收成是否高於平均產量，皆可依未達基準值85％產量(1105公斤)乘上20元作為補償，即可請領2100元保險費。

縣府表示，以往因颱風、豪雨、乾旱導致農業天然災害發生，僅能依循農業天然災害救助辦法管道申請災損金，此次農委會開辦高粱收入保險，對於農民而言，又多了一道保障，農民種植高粱收入至少不低於生產費用，不用擔心血本無歸，如有意願的民眾請向金門縣農會辦理申請，或電洽詳情（082-327324）。