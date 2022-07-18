台北忠孝橋引道拆除是台北市長柯文哲自傲政績，民進黨新竹市長參選人沈慧虹，主張此案是由她提議，卻遭柯文哲與民眾黨立委蔡壁如等人駁斥，引發兩團隊隔空叫陣，但近柯人士透露，柯曾在2016年找沈慧虹接任交通局長遭拒。對此，沈慧虹證實，柯文哲分別在2016、2017年曾透過蔡壁如聯繫，有意邀請她能接手台北市政府交通局長職務。

沈慧虹日前受訪時表示，現任台北市長柯文哲2014年競選時，當時受邀擔任柯文哲競選顧問團成員，並提出忠孝橋引道退至淡水河側西寧市場，柯文哲當選上任後採納此建議；但柯文哲反酸，忠孝橋引道拆除計畫早在黃大洲局長任內就已設計好，只是沒人敢去執行；民眾黨立委蔡壁如也指控，沈慧虹是剽竊的「惡霸員外」。

柯營幕僚透露，柯文哲在2014年競選台北市長時，沈慧虹當時擔任交通部公路總局專委，但仍進入柯文哲團隊兼顧交通政策顧問，並多次在選舉上大力幫忙，還利用上班時間之餘幫柯文哲上課。

據了解，2016年北市前交通局長鍾慧諭卸任後，柯文哲昔當器重沈慧虹的交通專業，屬意她接任交通局長，掌管北市交通事務，但卻遭沈拒絕，最後才改由張哲揚接交通局長，如今否定她的交通專業，遭外界質疑是為選舉考量。

議員簡舒培指出，柯文哲在前交通局長鍾慧諭下台、張哲揚高升秘書長的時候，曾經兩度要蔡壁如邀請已經擔任新竹市副市長的沈慧虹回台北擔任交通局長，三個人包含柯文哲、蔡壁如、沈慧虹還當面晤談，可見沈慧虹的交通長才一直都被柯文哲認可。

對此，蔡壁如否認稱，「沒有聽過這件事」，當時並沒有找沈慧虹接任交通局長，柯文哲覺得應找事務官的張哲揚接任，所以並沒有與沈慧虹面談。

沈慧虹則證實，柯文哲市長分別在2016、2017年確實曾透過蔡壁如聯繫，轉達柯文哲有意邀請她能接手台北市政府交通局長職務，協助解決各項交通問題。

沈慧虹強調，她當時因為已經擔任新竹市副市長，身負林智堅委以重任包括開闢「公道三」、改善園區聯外交通如光復路智慧時制、寶山路調撥車道，以及新竹轉運站啟用等問題，因此她請對方轉達謝謝柯市長的肯定及邀請。