寃死亡魂也會來報案?警察辦案真的無奇不有，新北市有一位老刑警，20年前在擔任新北新店分局刑事組幹員時，就曾在夢中接受一位寃死亡靈托夢，拜託他找出兇手，還他公道。而他也果真循線偵破一起桃園焚屍案，逮捕六名兇手。

話説老刑警賴義芳，今年已自新北市警局退休，每當提起這件「亡靈托夢來報案」就感慨地説，「人呀，真的不要做歹事，世間上，鬼神自在，恩怨分明，老天有眼，善惡總有報的!」

他説，這起亡靈報案發生在20年前。民國90年那時桃園大溪發生一起焚屍命案，但是因為查不到死者的姓名，所以案子就沒有繼續偵辦。過了2年，92年間，他被調到新店刑事組上班，當時因為同事爸爸過世，想說是自己的長輩，他就帶著阿彌陀經一起去鹿港，不過誦完經以後，他要回來台北的路上就覺得怪怪的。

「感覺身上卡卡的，好像有歹東西跟上了!」他自己本來就有些通靈的體質，知道這個時間不能直接回辦公室，也不能回家，於是就直接到新店中興路的慈玄寺，那是他常去拜佛的地方，請住持心玄師傅幫忙淨身。

然而，當心玄住持一看見他，就跟他說「賴大人，有人在跟你喔!」，賴義芳一問之下，才知道有「那個東西」跟著他，好像是有事情想找他幫忙。不過賴義芳認為，自己沒辦法跟祂溝通，於是師傅便請他到「地藏王菩薩殿」旁的膳房休息。

而這時，睡不到半個鐘頭，離奇的事發生了。賴回憶說，他入睡後不久，就在夢境中看到陣陣白煙，接著出現一名面無血色的男子，突然間他全身僵硬、冷汗直冒，那名陌生男子則帶著哀怨的眼神，一直盯著他。

後來，這名男子告訴賴義芳，他叫蔡燕良，2年前被人在桃園大溪焚屍，他只知道殺他的人叫「阿諾」，自己是在新北市中和區中山路某餐廳裡被打死，當年招牌還在，他因為冤情難申，才會請賴替他主持公道。夢境中男子還說：「我不是好人，被朋友殺死後，丟在山區，死得好冤，這些我都和師父說了。」語畢，賴義芳隨即驚醒，全身寒毛豎起，久久不能言語。

「難道真是老天有眼嗎？」賴義芳對於冤魂找他託夢，還清楚說出自己的身分、凶手是誰，感到不可思議，也第一次體會「案子會找人」的靈異現象，為釐清真相，他立即動身前往中和區中山路，也真的找到這家餐廳。