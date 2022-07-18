在澎湖海域小門西北8.7浬處，一艘全X滿漁船上的菲律賓籍漁工，因作業時不慎造成中指斷裂血流不止，急需後送馬公緊急就醫，經海巡署第十三巡防區指揮部通報後，派遣線上PP-3503巡防艇前往後送救援，並於16時20分順利抵達馬公港，由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊表示，線上PP-3503巡防艇緊急趕往該海域，於15時42分與「全」船會合，將中指受傷的菲籍漁工接駁至艇上。據全船船長表示，該名漁工係因操作起網機不慎受傷，中指斷裂血流不止，患部已有初步包紮，漁工的意識清楚，可以自行移動，因疫情考量將受傷漁工安置於後甲板，並送返馬公港交由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。