警方獲報後陸續將7名動手嫌犯逮捕歸案，並依刑法妨害秩序罪嫌移送法辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和區16日晚間7時許街頭出現暴力情事，一名19歲的黃姓男子，因為不滿友人代操股票賠錢，私約對方到咖啡廳談判，再撂人持棍棒、摺疊刀圍毆報復。警方獲報後陸續將7名動手嫌犯逮捕歸案，並依刑法妨害秩序罪嫌移送法辦。

警方表示，黃男近期得知友人蔡姓男子（28歲）在投資股票上有所獲利，因此給了他40萬元現金要他代操股盤，孰料台股近來連日重挫，蔡男不只沒幫黃男賺到錢，還虧了18萬。

黃男得知後心生不滿，假裝約蔡男到中和區莒光路的一間咖啡廳，討論後續投資細節，實際上則是找了6名友人持摺疊刀及棍棒埋伏，待蔡男和陪同的24歲林男出現就湧上圍毆，過程中蔡男被刀劃傷，林男則嘴角擦傷，兩人送醫後皆無大礙。

目擊民眾見狀後趕緊報警求助，警方出動快打部隊到場處理，雖即時逮住黃男及另一名同夥，但其他人都已逃之夭夭，後續警方經擴大調閱監視器，通知其餘涉案5人到案。

警方指出，被害人蔡男、林男2人當面告知不提傷害告訴，故全案依刑法妨害秩序罪嫌，移請新北地檢署偵辦。