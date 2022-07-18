時尚服飾零售商H&M周一宣布關閉在俄羅斯的業務，加入完全退出俄國市場的行列。H&M周一股價暫時下跌0.1%。

今年三月西方開始對俄羅斯實施制裁之際，H&M宣布暫停在俄羅斯的業務。俄羅斯是H&M第六大市場，H&M此前正試圖加速拓展俄羅斯業務，增加門市數量。

執行長Helena Helmersson在聲明中表示，經過仔細考慮，公司認為在現在情況已經無法繼續在俄羅斯業務；對於同事造成的影響深感悲痛。

H&M在俄羅斯的6000名員工將受到影響。H&M也預計，整個負面情勢將帶來約20億瑞典克朗(約1.91億美元)的費用損失，預計全數金額將一次性計入第三季業績中。

H&M計畫暫時性開啟部分實體店面，以出清既有剩餘的庫存。公司也表示，此次關閉將影響到170家實體門市和線上銷售通路。

另外由於受到西方制裁的衝擊，俄羅斯已經將俗稱的「平行輸入」商品合法化，允許零售商在未經品牌所有者許可之下，從國外進口產品。