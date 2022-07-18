高雄市左營「馬家一文衡聖帝遶境」昨晚（17）爆發信眾鬥毆事件，據悉是2名友人在路上發生口角，演變成暴力推擠。（翻攝自記者爆料網）

高雄市左營「馬家一文衡聖帝遶境」昨晚（17）10時許爆發信眾鬥毆事件，據悉是2名友人在路上相遇後發生口角，一言不合下演變成暴力推擠，還出拳互毆；分局長陳文耀事後親上火線說明，警方當時隨即在現場阻隔雙方，最後將其中4人帶回警局，將依社會秩序維護法裁處。

網路流傳一段高雄市左營一處廟會在17日晚間22時爆發多人推擠，2派人發生暴力衝突，該處繞境活動為「馬家一文衡聖帝遶境」，在晚間即將結束時，海平路上2名互相認識的民眾因發生口角互相推擠，演變成2派人叫囂互毆，影片曝光可見警方在白衣群眾中試圖喝止。

高雄市左營「馬家一文衡聖帝遶境」昨晚（17）爆發信眾鬥毆事件，據悉是2名友人在路上發生口角，演變成暴力推擠。（翻攝自記者爆料網）

警方解釋，當時左營分局員警在現場已試圖拉開並阻隔雙方，隨即結束衝突，雙方無打架情事，警方最後帶回推擠4人返所了解原因，將依社會秩序維護法裁處；此外，此次廟會活動有申請路權，但申請時間只到22時，警方針對超時已開罰3張罰單。

此外當地還有民眾抱怨廟方人員沿途燃放大量炮竹，造成文川路、曾子路一帶空氣汙染，甚至在自由黃昏市場旁孟子路面留下大片焦黑炸痕，高市府環保局接獲通報後，查證汙染屬實，將對廟方依廢清法、空汙法、噪音管制法共開罰9960元，但有民眾抱怨「罰太輕」。