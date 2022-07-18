遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今(18)日正式宣告，超人氣選秀節目「原子少年」冠軍團體「天王星」成為「楓潮大使」代言人！

《新楓之谷》自2019年舉辦【楓潮】系列活動，與玩家貼近交流，觀察到新一代年輕玩家們多才多藝，特別以【挺你的夢】為核心概念，由官方成為玩家助力、號召全台懷抱熱血夢想的年輕玩家們，一起追夢！今年與全台九間大專院校社團合作，包含：政大黑音、台大嘻研、政大搖樂、虎科嘻研、高師嘻研、致理科大熱音、嶺東科大嘻研、北科嘻研、朝陽吉他，由官方協力打造成發表演舞台、更邀請專業藝人支援創作單曲、化身追夢玩家的強力夥伴！

承襲【挺你的夢】，《新楓之谷》7月18日正式宣告，由「原子少年」冠軍團體「天王星」成為「楓潮大使」代言人！將於8月份發行遊戲合作單曲、年底以校園大使身分出席各校園表演、與追夢的年輕玩家們互相交流，一起圓夢！

《新楓之谷》「天王星」成為「楓潮大使」代言人

《新楓之谷》於暑假迎接遊戲17週年，即日起至7月26日舉辦「星光交響樂17週年慶祝活動」，完成每日任務可獲得期間限定獎勵，包含：「星光樂團武器」、「星光樂團套服」、「星光樂團帽」等限定活動時裝，還有海外限定「星光圍繞的和聲勳章」，等玩家收藏！