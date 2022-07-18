和主管的應對進退是員工永遠的難題。一名網友近日表示，他在回應主管交代事項時回應了「OK」，沒想到主管因此氣的怒轟他沒有禮貌，感到無語的他只好事後上網求解。雖然許多人表示自己也會用「OK」回覆主管，但有人指出，由於部分主管無法接受，最好還是回應「好的」避免衝突。

原PO在PTT上發文表示，主管用LINE交辦事項後，他看完回答「OK」，沒想到主管大罵一通，「結果主管爆氣說我沒有禮貌，說什麼你以為你是主管嗎？三X，直接回答ok哪裡沒有禮貌？」

對此，許多網友紛紛回應「下次用貼圖的OK試試」、「哪來的智障主管」、「用貼圖裝可愛最快」、「『請您寄信，上班時處理』」、「Line不就是圖個口語方便XD，要正式不會用mail嗎」，也有人建議原PO離職，「有這種耍官威的長官，建議趁早離職」、「巨嬰主管，快離職吧」、「主管EQ真低，可以離職了」。

不過有人認為原PO的回應真的不妥，「確實沒禮貌啊，這麼不懂做人一輩子當小職員吧」、「其實真的不禮貌，好像別人告知你，你准許了一樣。多打幾個字說我知道了很難嗎」、「ok真的很看人，建議工作上一律都是『好的』，不確定就『我再確認一下』，這樣比較不會有問題」。

另外還有人說，主管如此態度可能是雙方相處問題，「他早就看你不爽啦，才不是禮貌的問題」、「會在意這種的應該是你之前就踩過雷了」、「看關係吧，跟主管感情不好還是不要亂回」、「見人說人話，見鬼說鬼話，職場打滾那麼久還要我教？哪個上司什麼個性不是都清楚，女上司月經來當我沒說」。