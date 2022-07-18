彭姓男子去年底將20噸爆竹囤鐵皮農舍，桃園市消防局出動近百人次搬運，耗費20小時，才將所有爆竹全數搬運到合法安全的儲存地點存放。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

50歲彭姓男子去年底為了迎接耶誕、跨年及農曆新年，趁機賺一筆，陸續進貨各類爆竹煙火，囤放在租來的桃園市楊梅區富岡農用鐵皮倉庫內，火藥總量達4300公斤，遭桃園市消防局開罰60萬，豈料他只繳了3.2萬就拒繳，遭移送桃園執行分署，執行官查出他名下有存款立即扣押，逼得彭男緊急出面，2周內繳清。

桃園市政府消防局去年底接獲檢舉，有人在倉庫存放大量爆竹，前往楊梅區一處倉庫稽查，查獲總重20公噸的煙火、爆竹，總火藥量高達4300公斤，且完全沒有安全設施，也未投保公共意外險，桃市消防局當場對彭姓業者開罰60萬元，並出動近百人次搬運，耗費20小時，才將所有爆竹全數搬運到合法安全的儲存地點存放。

彭男一開始乖乖繳3萬2000元後，就耍賴拖欠，消防局6月間移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，桃園分署查出彭男有存款，名下還有2台車輛，卻拒不繳納罰鍰，立即核發執行命令扣押存款，彭男才主動聯繫桃園分署表示要清繳罰鍰，2周內即迅速全額繳清。

桃園分署呼籲，依爆竹煙火管理條例規定，爆竹煙火應以安全方法進行儲存，並投保公共意外責任險，否則在不穩定的環境存放，可能不慎引燃而造成重大傷亡。因違反相關規定而遭致裁罰後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，如無法一次清償，亦應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭到強制執行，得不償失。