2022年台北羽球公開賽是BWF世界羽球巡迴賽超級300系列其中一站，明天起（19日）至周日（24日）在台北和平籃球館進行，寶島羽球一姐戴資穎、羽球一哥周天成及王子維等多位合庫選手將強勢登場。

台北羽球公開賽在2020年、2021年因為新冠肺炎疫情影響停辦兩年，在球迷們殷切期盼下，今年中華民國羽球協會提出高規格防疫計畫獲得通過，賽事再度舉辦，也吸引國內羽壇各路好手及各國選手前來共襄盛舉。

本次合庫羽球隊代表台灣參賽的選手達29位之多，由今年連續奪下泰國、印尼公開賽2座冠軍的女單好手戴資穎、男單周天成、王子維領軍合庫選手全面開戰，還有白馭珀、胡綾芳、楊博軒、李哲輝、許雅晴、林琬清等羽球好手，賽事肯定精彩可期，球迷們千萬不要錯過，一起為合庫及所有台灣選手們加油打氣。

合庫銀行董事長雷仲達支持國家體育活動不遺餘力，深信體育是讓台灣與世界接軌的重要軟實力，合庫於1947年、1949年及1992年分別成立桌球、棒球及羽球隊，今年度更編列台幣1.8億元以上的預算支持球隊，讓選手們無後顧之憂，可以專心精進球技並積極參與國內外賽事，而球員亦可以逐步實現自己的夢想，在國際賽事發光發亮，進而提高台灣在國際的能見度。

此外，合庫也致力推廣全民運動風氣，提昇國人的「健康力」，善盡「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任，並已連續十三度獲得體育推手獎最高殊榮的肯定，董事長雷仲達期許這次參加台北羽球公開賽的合庫選手們，在這次的賽事上能和其他選手們一起為台灣再創佳績。