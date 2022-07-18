民進黨桃園市長參選人林智堅爆出不只中華大學的碩士論文被指涉抄襲「竹科期末報告書」，就連他在台大國發所的碩士論文，也被爆疑似抄同所學生的論文。YouTube頻道「民眾之聲」昨（17）日曝光「前新竹市長林智堅論文爭議，民眾怎麼看」街訪，許多民眾普遍不能接受抄襲行為，甚至有人一語道破：「那文憑有什麼用？文憑就沒有意義啦！」

民眾之聲日前派出民眾黨桃園市楊梅區市議員參選人張清俊，在桃園針對「前新竹市長林智堅論文爭議，民眾怎麼看」進行街訪，首先是詢問在地民眾：「覺得林智堅是抄襲嗎？」就有一位小姐指出「很多人都會吧，就是大家做報告都上網看，但是那應該其實就是啦，就很尷尬」，甚至更有一位年輕人直言「就很白爛啊，又不是你自己的東西，幹嘛抄襲人家」，也有人非常失望指出「政壇不是很多人都這樣嗎？不是都抄來抄去」。

有一位民眾指出，或許有很多人都覺得「抄」好像還好，「那文憑有什麼用？文憑就沒有意義啦，他們應該要帶頭做好的榜樣吧」，甚至指出林智堅這樣做恐讓他的「政治誠信」失格，許多民眾可能認為「他會有一些不擇手段的方法」，這位民眾也強調，林智堅抄襲論文的狀況，「可能會影響投票的意願」。

另外也有民眾認同「林智堅就不誠實啊，而且還是公眾人物」、「抄襲其實都不應該存在，我覺得他今天會做出這種事情，表示他不注重著作權這一塊，那大家就會懷疑會不會他所做的事情，都並不是他自己做的」。

而聽完民眾的心聲之後，民眾黨桃園市長參選人暨立法委員賴香伶指出，從論文門可以看見政治人物的態度，現在綠營出來轉移焦點，絕非好的政治文化；張清俊也表示，市民對抄襲難以接受，不過林智堅還是有參選的權利，能不能當選，端看民眾的容忍度與智慧。